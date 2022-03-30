Аэропорт Нур-Султана возобновил работу

Фото: пресс-служба международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Аэропорт столицы, закрытый вчера из-за непогоды, вновь принимает и отправляет самолеты - с полуночи авиагавань возобновила работу. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

"С 00:00 аэропорт столицы работает в штатном режиме. Рейсы восстанавливаются постепенно. Подробную информацию о вылете, прилете, задержке просим узнавать в справочной аэропорта и call-центрах авиакомпаний.

В аэропорту также велись работы по очистке ВПП от снега. Просим наших пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно, так как на улице гололед. Будьте осторожны на дорогах!" - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, накануне в Нур-Султане была сильная непогода, из-за чего аэропорт пришлось временно закрыть. Кроме того, несколько маршрутов приостановили курсирование из-за сильного ветра, по этой же причине приостановили движение все пригородные маршруты.

Сообщалось также, что непогода стала причиной аварии в "Казмедиацентре".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962676-aeroport-nur-sultana-vozobnovil-rabotu/