Ухудшение погоды в Нур-Султане: в столице создан оперативный штаб
Оперативный штаб ДЧС Нур-Султана по ликвидации ЧС на дорогах создали в столице в связи с ухудшением погодных условий, сообщается в официальном Instagram ведомства.
Также была открыта горячая телефонная линия. В ДЧС предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) закрыты по всем 6 участкам автодороги республиканского и областного значения.
По всем направлениям выдвинулась высокопроходимая техника, которая осуществляет эвакуацию граждан и автомобилей.
Кроме того, выставлены посты для недопущения проезда автомашин. Это сделано совместно с сотрудниками дорожной полиции.
В Нур-Султане курсируют 25 местных вахтовок, для доставки граждан, ожидающих автобусы на остановках.
Астанчан призвали воздержаться от поездок за пределы города.
Ранее в МЧС РК сообщали о создании республиканского оперативного штаба для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия.
Из-за погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях на 45-ти участках автодорог, из них 24 республиканского и 21 областного значения.
Напомним, что из-за непогоды в Нур-Султане закрыт аэропорт, а также приостановлено движение некоторых автобусов.
Также в связи с погодными условиями в системы электроснабжения здания "Казмедиацентра," попала вода. В результате случилось возгорание трансформатора в помещении паркинга.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962674-uhudshenie-pogody-v-nur-sultane-v-stolitse-sozdan-operativnyy-shtab/