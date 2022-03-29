Авария произошла в "Казмедиацентре" в Нур-Султане

"Казмедиацентр". Фото: Facebook.com/qazmedia

Трансформатор загорелся в помещении паркинга "Казмедиацентра" в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

В 20:41 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова по адресу улица Кунаева 4.

«По прибытии установлено, что происходит возгорание трансформатора в помещении паркинга. Эвакуация производится самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте работают 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС г Нур-Султан», – сообщили в пресс-службе.

Силами сотрудников ДЧС пожар ликвидирован в 21:12. Установлено, что горели аккумуляторные батареи, добавили в ведомстве.

В "Казмедиацентре" прокомментировали произошедшее.

"В связи с погодными условиями по предварительным данным в результате порывистого ветра в системы электроснабжения здания "Казмедиа орталыгы," попала вода", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются, возможно частичное повреждения кровли.

"В результате возгорания подстанции в депо в 20:15 произошло отключение эфиров теле и радиоканалов. Включена система оповещения здания и приняты меры по эвакуации всего персонала. Техническими службами проводятся работы по устранению последствий аварии", добавили представители центра.

Ранее сообщалось, что из-за аварии в "Казмедиацентре" приостановлено вещание телеканала "Хабар 24".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962668-avariya-proizoshla-v-kazmediatsentre-v-nur-sultane/