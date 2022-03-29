"Дефицита не будет": Ускенбаев об офисной бумаге в Казахстане
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита офисной бумаги в стране, передает корреспондент NUR.KZ.
Каирбек Ускенбаев не видит предпосылок для этого.
"Дефицита как такого в Казахстане, я думаю, что не будет. Мы сейчас бумагу привозим в основном из Российской Федерации, часть из Турции и Китая. В случае необходимости, думаю, что наши бизнес-структуры быстро сориентируются. Если где-то какие-то препятствия возникнут, у нас альтернативных маршрутов достаточно, чтобы доставить бумагу", - заверил он.
Министр подчеркнул, что в Казахстане есть два завода по нарезке рулонной бумаги.
"Цена скачет, не знаю, почему. Наверное, соответствующие органы перепроверят. Потому что это компетенция других органов", - резюмировал глава МИИР РК.
Ранее сообщалось, что офисные работники и сотрудники типографий Казахстана пожаловались на отсутствие бумаги формата А4 в магазинах. Там же, где товар есть, он продается по завышенной цене.
Позже резкое подорожание офисной бумаги и ее дефицит объяснили в МИИР.
Такая же ситуация наблюдается и в соседней России - цены на офисную бумагу "взлетели", наблюдается дефицит товара.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962560-defitsita-ne-budet-uskenbaev-ob-ofisnoy-bumage-v-kazahstane/