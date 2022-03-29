"Дефицита не будет": Ускенбаев об офисной бумаге в Казахстане

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита офисной бумаги в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев не видит предпосылок для этого.

"Дефицита как такого в Казахстане, я думаю, что не будет. Мы сейчас бумагу привозим в основном из Российской Федерации, часть из Турции и Китая. В случае необходимости, думаю, что наши бизнес-структуры быстро сориентируются. Если где-то какие-то препятствия возникнут, у нас альтернативных маршрутов достаточно, чтобы доставить бумагу", - заверил он.

Министр подчеркнул, что в Казахстане есть два завода по нарезке рулонной бумаги.

"Цена скачет, не знаю, почему. Наверное, соответствующие органы перепроверят. Потому что это компетенция других органов", - резюмировал глава МИИР РК.

Ранее сообщалось, что офисные работники и сотрудники типографий Казахстана пожаловались на отсутствие бумаги формата А4 в магазинах. Там же, где товар есть, он продается по завышенной цене.

Позже резкое подорожание офисной бумаги и ее дефицит объяснили в МИИР.

Такая же ситуация наблюдается и в соседней России - цены на офисную бумагу "взлетели", наблюдается дефицит товара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962560-defitsita-ne-budet-uskenbaev-ob-ofisnoy-bumage-v-kazahstane/