На дефицит бумаги пожаловались сотрудники казахстанских офисов

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Офисные работники и сотрудники типографий Казахстана жалуются на отсутствие бумаги формата А4 в магазинах. Там же, где товар есть, он продается по весьма завышенной цене, сообщает КТК. Отмечается, что дефицит бумаги начался и в России, откуда в Казахстан шли поставки товара.

Корреспонденты телеканала сообщили, что сотрудники казахстанских офисов начали жаловаться на пропажу бумаги с прилавков магазинов. Там же, где бумага имеется, за пачку в 500 листов просят заплатить 3000 тенге.

"Наша фирма непосредственно работает с абонентами, приходится распечатывать очень много квитанций, ведомостей, актов. Раньше, конечно, стоила бумага А4 дешевле, а в данный момент уже исчезла даже вовсе.

Если есть где-то, то очень дорого получается. У нас в запасе всего лишь одна пачка пока осталась, надеемся, протянем", – рассказала менеджер по работе с клиентами одной из компаний.

Ранее сообщалось о дефиците и росте цен на бумагу в России. Это произошло из-за введенных санкций – производители не получили отбеливателя, который применялся на производстве.

На сайте одного из российских интернет-магазинов за пачку бумаги в 500 листов просят 10 тысяч тенге, отмечают журналисты. В Казахстане же офисную бумагу можно купить по 3000-3800 тенге.

Тем не менее, во многих канцелярских магазинах сообщают, что бумаги нет.

"Был на Гоголя – там нет бумаги, и ничего не говорят, когда будет. Потом, был в "Океане" – там, в отделе, где канцтовары, всякие книги, тоже нет. Ну вот, выясняется, это третий магазин, нет бумаги. Пока никто ничего внятно сказать не может, когда будет", – сообщил журналистам житель города.

Типографии также жалуются на цены за бумагу. Корреспонденты сообщают, что проблемы могут возникнуть с выпуском книг, журналов, буклетов и плакатов.

"Конкретного повышения цен мы пока не производили на свою продукцию. Это такой плавный переход, но это вынужденная мера, так как в будущем мы должны будем закупать этот же материал, но уже по нынешней, реальной цене. В том же объеме, в том же количестве, чтобы у нас было непрерывное производство.

Также это затрагивает социальную часть, потому что это влияет на заработную плату наших сотрудников", – рассказал директор одной из казахстанских типографий.

Офисную бумагу в Казахстан в основном завозят из России, но часть доставляют из Турции и Китая. Казахстанские чиновники ситуацию пока не комментируют, отметили журналисты.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962210-na-defitsit-bumagi-pozhalovalis-sotrudniki-kazahstanskih-ofisov/