Резкое подорожание офисной бумаги и ее дефицит объяснили в МИИР

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали выросшие цены на бумагу формата А4 - ранее на дефицит и резкое повышение стоимости пожаловались офисные работники и сотрудники типографий. Ответ ведомства появился на официальном сайте МИИР РК.

По данным ведомства, в прошлом году в Казахстан было завезено 20,4 млн упаковок (51 тысяча тонн) офисной бумаги формата А4. 61% объема был импортирован из России, 30% - из Турции, 8% - из КНР.

По итогам 2021 года средняя оптовая цена за пачку А4 составила 1,5 тыс. тенге. К марту 2022 года цены выросли в среднем на тысячу тенге, то есть 67%. Сейчас у крупных поставщиков имеется офисная бумага по оптовой цене 3 тыс. тенге за упаковку.

"Изменение цен связано со сбоями в поставках реагентов для отбеливания бумажного сырья из Западной Европы и последовавшим сокращением объемов производства офисной бумаги в России", - объяснили в ведомстве.

Отмечается, что Казахстан тоже производит свою бумагу - в стране работают два завода по резке и упаковке офисной бумаги. В 2021 году здесь было произведено 600 тысяч пачек бумаги А4 - всего 5% от всего объема потребления на внутреннем рынке.

ТОО "Qagaz Ordasy" имеет производственную мощность 3 млн пачек бумаги А4 в год, "Goida.kz" - 3,6 млн.

"Основная часть сырья в виде бумажных рулонов для резки и упаковки офисной бумаги производится в РФ и Финляндии. Однако российские заводы не продают бумажные рулоны этим компаниям напрямую, а реализуют их через своих представителей в Казахстане, тем самым ограничивая продажи", - заключили в МИИР.

Ранее сообщалось, что офисные работники и сотрудники типографий Казахстана пожаловались на отсутствие бумаги формата А4 в магазинах. Там же, где товар есть, он продается по завышенной цене.

Такая же ситуация наблюдается и в соседней России - цены на офисную бумагу "взлетели", наблюдается дефицит товара. Объяснялось это тем, что несколько заводов остановили производство из-за отсутствия иностранных компонентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962485-rezkoe-podorozhanie-ofisnoy-bumagi-i-ee-defitsit-obyasnili-v-miir/