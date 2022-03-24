Цены на офисную бумагу резко выросли в России из-за санкций

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В России выросли цены на офисную бумагу. Подорожание связано с тем, что несколько заводов остановили производство из-за отсутствия иностранных компонентов.

В российских магазинах пачка бумаги A4 на 500 листов, которую раньше можно было купить за 200-250 рублей (1000-1200 тенге), сейчас стоит почти две тысячи рублей (примерно 10500 тенге), сообщает BFM.RU.

Отмечается, что частные и государственные учреждения, в том числе и школы, начинают экономить бумагу.

Как пишет издание, бумага подорожала из-за отсутствия на заводах химиката хлорита натрия, которые отбеливает бумагу. Производителями он закупался у иностранных компаний. 1 марта финская компания Kemira перестала поставлять в Россию химикат.

При этом в Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО "Бумпром") заявили, что цены подняли не производители, а продавцы. Однако в ближайшее время российские заводы начнут делать бумагу без отбеливателя, она будет темнее, но гораздо дешевле.

Руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова отметила, что ситуация с офисной бумагой решится, когда наладятся поставки нужных реагентов для ее производства либо будут найдены альтернативные отбеливатели, пишет Telegram-канал РИА Новости.

По ее словам, рост цен на бумагу стал естественным проявлением законов микроэкономики по определению цены на рынке – предложение уменьшилось, а спрос вырос в ожидании дефицита.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили, что проверят обоснованность роста цен на бумагу.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", – говорится в публикации ФАС в Telegram-канале.

Как пишет Telegram-канал Mash, в некоторых регионах России офисная бумага размера А4 стоит 1500 рублей (7750 тенге). Отпускается товар под одной упаковке в одни руки.

"Уважаемые покупатели, бумага SvetoCopy, "Снегурочка" и Ballet Classic продается на кассе по одной упаковке в руки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – цитирует объявление одного из магазинов издание.

По данным Mash, россияне начали скупать канцелярские принадлежности, предполагая, что цены снова поднимутся.

Из-за роста цен на бумагу типографии и книжные магазины могут увеличить стоимость книг.

"С нашей стороны мы делаем всё возможное для удержания роста цен, но, к сожалению, на рост цен влияет множество факторов. Поэтому возможен рост стоимости товаров на 15-20%" – сказали на горячей линии сети магазинов "Читай-Город" NGS.RU.

Как пишет StarHit, ситуация с бумагой отразилась на магазинах. Продавцы уже начинают спрашивать, нужен ли покупателям чек, поскольку наблюдается дефицит и чековой ленты. Даже налоговая служба разрешила временно выдавать электронный чек, вместо обычного.

Представители коммунальных служб тоже опасаются, что из-за отсутствия бумажной квитанции россияне перестанут оплачивать услуги ЖКХ, что приведет к росту задолженности.

Стоит отметить, что в Казахстане в некоторых торговых точках также введены ограничения на продажу офисной бумаги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961876-tseny-na-ofisnuyu-bumagu-rezko-vyrosli-v-rossii-iz-za-sanktsiy/