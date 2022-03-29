Бизнесмену пришлось убрать букву "Z" из названия магазина в Усть-Каменогорске

Фото: Елены Бредихиной/yk-news.kz

В соцсетях распространили фотографии магазина с улицы Космической в Усть-Каменогорске. Горожане обратили внимание на букву "Z" на вывеске торговой точки. На общественный резонанс отреагировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает YK-news.kz.

Издание отмечает, что вывеска с этой буквой существует очень давно. Однако снимки вызвали резонанс.

На ситуацию отреагировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

"Понимаем, что магазин работает больше 20 лет, вывеска там находится тоже очень долго и не имеет отношения к поддержке спецоперации РФ в Украине, но так как возникло напряжение в обществе, наши сотрудники выехали на место и провели профилактическую беседу", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Предпринимателю ничего не оставалось делать, как заклеить букву.

Напомним, ранее автомобили с наклейкой Z замечали на улицах Уральска, Шымкента, Алматы, Актау. Водителей вызывали в правоохранительные органы, привлекали к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962538-biznesmenu-prishlos-ubrat-bukvu-z-iz-nazvaniya-magazina-v-ust-kamenogorske/