Авто с наклейкой Z на стекле привлекло внимание полиции в Шымкенте

Фото: instagram.com/police_shymkent

Водитель автомобиля с наклейкой Z на заднем стекле привлечен к административной ответственности в Шымкенте. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.

В ведомстве рассказали, что 2 марта патрульные во время несения службы по улице Байтерекова в Шымкенте остановили машину с наклейкой Z на заднем стекле. Отметим, что этим знаком отмечена российская военная техника, которая находится на территории Украины.

Водителю Kia Soul разъяснили, что это является незаконным.

По данному факту в отношении него составлен административный протокол по ч.5 ст.590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). За подобное правонарушение предусматривается штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге).

Напомним, недавно машину с наклейкой Z на стекле заметили на улицах Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959136-avto-s-nakleykoy-z-na-stekle-privleklo-vnimanie-politsii-v-shymkente/