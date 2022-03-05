Автомобиль с наклейкой Z сняли на видео в Уральске

Фото: uralskweek.kz

Полиция Западно-Казахстанской области намерена останавливать и доставлять в отделение водителей, на машинах которых красуются наклейки в виде латинских букв Z, V или O. Об этом сообщает издание "Уральская неделя".

Как сообщили изданию в Департаменте полиции ЗКО, при обнаружении на автомобилях наклеек либо надписей с латинскими буквами буквами Z, V или O водители таких авто будут незамедлительно остановлены и доставлены в управление полиции для выяснения причин. Остановка таких водителей будет фиксироваться на видео.

К слову, автомобиль с такой наклейкой уже сняли на видео в Уральске. Об этом изданию рассказал местный журналист Лукпан Ахмедьяров - он обратил внимание на наклейку на одном из авто.

"За рулем автомобиля находилась женщина, я ее спросил: "Что у Вас за наклейка сзади авто?". Она искренне удивилась и сказала: "Какая наклейка?". Затем она вышла и посмотрела на свою машину (ее реакция запечатлена на видео). Женщина-водитель, вполне адекватная, сказала, что, наверное, наклейку приклеил ее муж. Она отклеила букву Z и уехала", - поделился Ахмедьяров.

Напомним, ранее авто с наклейкой Z на заднем стекле сняли на видео в Шымкенте. Водителя привлекли к ответственности.

Похожий случай был и в Алматы - автолюбитель также наклеил букву Z на заднее стекло авто. Полиция начала проверку по данному факту.

Отметим, буквами Z и V отмечена российская военная техника, которая находится на территории Украины. Ранее в Минобороны РФ предложили варианты, что могут обозначать эти буквы на технике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959402-avtomobil-s-nakleykoy-z-snyali-na-video-v-uralske/