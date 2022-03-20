Водителя авто с наклейкой "Z" остановили полицейские в Актау (видео)

Авто с наклейкой "Z". Кадр из видео: lada.kz

Один из автомобилистов города Актау заснял на камеру внедорожник красного цвета, на одно из окон которого была нанесена наклейка "Z".

Как пишет Lada.kz, действие на видео происходило накануне, 19 марта.

Спустя некоторое время после начала записи экипаж батальона патрульной полиции "Сункар-1" остановил авто марки Jeep Grand Cherokee на дороге около энергетического колледжа в микрорайоне 3Б.

В итоге на водителя внедорожника составили протокол по трем нарушениям административного кодекса, а именно по статьям 590 и 601 КоАП РК ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги").

Общая сумма штрафа составит 24 504 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961654-voditelya-avto-s-nakleykoy-z-ostanovili-politseyskie-v-aktau-video/