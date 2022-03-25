Дело Бакытгуль Хаменовой: сколько выплатили за нашумевший памятник Абаю в Атырау

Памятник Абаю в Атырау. Фото: azh.kz

Стали известны подробности об установке нашумевшего памятника Абаю Кунанбаеву, который фигурирует в уголовном деле заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. По словам замглавы города Самата Ембергена, в эксплуатацию объект еще не введен, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал заместитель акима Атырау, в настоящее время за работу по установке памятника выплачено 72,5 из 145 млн тенге, предусмотренных договором.

"В рамках заключенного договора с поставщиком от 3 ноября 2021 года на установку памятника Абаю Кунанбаеву в размере 145 миллионов тенге сумма, выделенная на 2021 год, составляет 72,5 млн тенге.

В связи с тем, что данный объект в настоящее время не введен в эксплуатацию, а также из-за возбуждения правоохранительными органами следственных работ, перечисление оставшейся суммы не представляется возможным", - сообщил Самат Емберген.

Напомним, заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя управления культуры, архивов и документации подозревают в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю за 145 млн тенге. Приговор по уголовному делу еще не вынесен.

Ранее в акимате региона рассказали, что в 2021 году было освоено почти 72,5 млн тенге. Остальные средства планировалось выделить из бюджета 2022 года, однако, судя по всему, из-за расследования в отношении чиновников пока этого сделать нельзя.

В конце декабря 2021 года стало известно об открытии нашумевшего объекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962133-delo-bakytgul-hamenovoy-skolko-vyplatili-za-nashumevshiy-pamyatnik-abayu-v-atyrau/