Токаев запретил вывоз наличной инвалюты и золотых слитков из Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". Отрывок из документа приводится на официальном сайте Акорды.

В целях защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения его финансовой стабильности президент постановил:

1. Запретить вывоз из Республики Казахстан:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

2. Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным банком Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами принять необходимые меры по реализации настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть, сегодня.

Напомним, что по итогам утренних торгов от 14 марта курс доллара достиг отметки в 511 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960679-tokaev-zapretil-vyvoz-nalichnoy-invalyuty-i-zolotyh-slitkov-iz-kazahstana/