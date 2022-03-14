Воздержаться от походов в горы просят жителей Алматы и Алматинской области

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С 14 по 16 марта в горах Алматы и Алматинской области возможен сход лавин, из-за чего жителей и гостей регионов просят воздержаться от походов в горы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Как сообщили в ДЧС Алматы, вчера, 13 марта, поступило штормовое предупреждение, что с 14 по 16 марта в горах Алматы ночью ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, временами ожидается туман. Из-за непогоды в горах может быть опасно, поэтому спасатели просят всех воздержаться от походов в горы.

С таким же предупреждением к казахстанцам обратились и спасатели Алматинской области.

"В связи с выпадением значительных осадков в виде дождя и снега с 14 по 16 марта в горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин, формирование склонового и местного стока, а также прохождение тало-дождевых паводков.

ДЧС Алматинской области просит жителей и гостей воздержатся от походов в горную местность и следить за изменениями погодных условий", - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, 10 марта в районе горнолыжного курорта "Шымбулак" в Алматы сошли пять лавин, в результате чего погиб один человек. После этого дорогу на Шымбулак временно закрыли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960497-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory-prosyat-zhiteley-almaty-i-almatinskoy-oblasti/