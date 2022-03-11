Дорогу на Шымбулак временно закрыли

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Автодорога, ведущая к горнолыжному курорту Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

"По рекомендации ГУ "Казселезащита" автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин. С 9 марта прирост снега составил 30 см. Сегодня в 9 часов 49 минут в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход 7 лавин", – сообщили в ДЧС.

Отмечается, что вдоль дороги от Медеу до Шымбулака расположены 11 опасных лавиносборов. Все лавины сходят на указанную автодорогу и представляют реальную угрозу проезжающему транспорту и проходящим людям.

"С целью недопущения человеческих жертв автодорога на Шымбулак будет временно закрыта как для автотранспорта, так и для пеших туристов", – подчеркнули в ведомстве.

Также в ДЧС Алматы напомнили, что ежегодно весной резко увеличивается опасность самопроизвольного схода снежных лавин.

"Это связано с накоплением большого количества снега в зимний период. Влажный весенний снег неустойчиво залегает на склонах и может в любой момент обрушиться в виде лавины.

В основном, весенние лавины сходят в полуденные часы, при глубокой оттепели – круглосуточно. При ухудшении ситуации есть высокая вероятность схода лавин больших объемов", – объяснили в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что об открытии дороги будет сообщено дополнительно.

Напомним, что 10 марта, стало известно о сходе пяти лавин в районе Шымбулака в Алматы.

В администрации курорта сообщили, что один из посетителей погиб в результате столкновения с лавинорезом при сходе снежной лавины. Указывается, что он катался на лыжах в момент трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960301-dorogu-na-shymbulak-vremenno-zakryli/