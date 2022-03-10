Пять лавин сошли в районе Шымбулака в Алматы: один человек погиб

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Сегодня, 10 марта, стало известно о сходе пяти лавин в районе ГЛК "Шымбулак" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы, руководство ГЛК "Шымбулак" подтвердило факт происшествия.

Также было получено подтверждение данных о погибшем в результате схождения лавин.

Вскоре после этого на официальном сайте "Шымбулака" появилось официальное сообщение о случившемся.

В администрации курорта сообщили, что один из посетителей погиб в результате столкновения с лавинорезом при сходе снежной лавины. Указывается, что он катался на лыжах в момент трагедии.

Согласно хронологии событий, которую предоставили в ГЛК "Шымбулак", в 10:58 утра спасателям курорта поступила информация о сходе лавины на участке выше восьмой опоры "Комби-2".

В 11:02 на место происшествия прибыли спасатели, которые и обнаружили часть тела на поверхности возле рассекателя лавин.

Спасательная операция продолжалась не более трех минут.

В 11:05 лыжника извлекли на поверхность из-под снега, однако к тому моменту он уже не подавал признаков жизни. На его голове был обнаружено след от удара об угол отбойника.

В 11:25 его доставили в медпункт, смерть была констатирована в 11:29.

В администрации курорта выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960064-pyat-lavin-soshli-v-rayone-shymbulaka-v-almaty/