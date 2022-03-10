Инцидент на Шымбулаке: в МЧС озвучили подробности гибели мужчины

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В пресс-службе МЧС Казахстана рассказали подробности смертельного инцидента, произошедшего сегодня в районе ГЛК "Шымбулак" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным пресс-службы МЧС, мужчина 1975 года рождения во время катания на склоне вышел за ограждение трассы и подрезал заснеженный склон, чем спровоцировал сход снежной лавины.

Данную версию подтвердили на официальном сайте ГЛК "Шымбулак".

"Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. У мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата.

Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где при столкновении об угол отбойника он получил травмы головы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, тело погибшего было извлечено спасателями ГЛК "Шымбулак". На данный момент приостановлена работа канатной дороги ("Комби-2"). Объем сошедшей снежной массы уточняется.

На месте работали сотрудники: ДЧС (1 сотрудник и 1 единица техники), РОСО (8 сотрудников и 1 единица техники) и "Казселезащиты" - 2 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960082-intsident-na-shymbulake-v-mchs-ozvuchili-podrobnosti-gibeli-muzhchiny/