35 человек погибли в результате удара по Яворовскому полигону, заявил глава Львовской области
35 человек погибли, еще 134 были травмированы в результате атаки на Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный на Яворовском полигоне, заявил в своем официальном Facebook губернатор Львовской области Максим Козицкий.
Политик заявил, что авиаудар сделан из акватории Черного и Азовского морей, было выпущено не менее 30 ракет. По словам губернатора, часть ракет были сбиты средствами ПВО.
"К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале", - сообщил он о жертвах и пострадавших.
Губернатор Львовской области заявил, что информация будет обновляться.
Также политик призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960447-35-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-po-yavorovskomu-poligonu-zayavil-glava-lvovskoy-oblasti/