В Air Astana объяснили отмену некоторых рейсов из Казахстана в Россию

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За последние сутки авиакомпания Air Astana отменила несколько рейсов в Россию, что возмутило некоторых казахстанцев. Стало известно, что рейсы были отменены по производственным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает NUR.KZ.

О том, что казахстанцы не могут улететь в Россию сообщили читатели NUR.KZ. Сообщалось, что за последние сутки Air Astana отменила несколько рейсов в Россию, "ссылаясь на некое правительственное распоряжение", и не предоставила никаких альтернативных маршрутов.

В авиакомпании прокомментировали жалобы пассажиров.

"Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москву", - сообщили представители Air Astana.

Также, в авиакомпании отметили, что сотрудники прилагают все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов.

"В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели", - сообщили в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959922-v-air-astana-obyasnili-otmenu-nekotoryh-reysov-iz-kazahstana-v-rossiyu/