Из Казахстана в Россию и обратно: как доехать из одной страны в другую
Казахстанцы и россияне столкнулись с проблемой, как добраться из одной страны в другую - авиарейсы из РК и России приостановили несколько компаний, передает NUR.KZ.
На самолете
Так, с 11 марта авиаперевозчик Air Astana приостановил полеты в Россию. Пассажирам, кто уже купил билеты на рейсы, предлагают обращаться по номерам горячей линии:
- +7 700 2718951 (09:00-18:00);
- +7 700 2718952 (09:00-18:00);
- +7 7172 798 213 (09:00-18:00);
- +7 7172 798 215 (09:00-18:00).
Тем не менее, в Российскую Федерацию продолжают летать другие авиакомпании Казахстана.
Авиаперевозчик SCAT не только сохранил полеты в соседнее государство, но и увеличил их частоту, а также запускает новые направления. На данный момент авиакомпания выполняет рейсы в Москву из Нур-Султана, Актау и Шымкента, а из Актау - в Махачкалу и Грозный.
Рейс из Нур-Султана в Москву выполняется дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Кроме того, с 15 марта рейсы из столицы в столицу будут выполняться дополнительно по вторникам, средам и пятницам. В дальнейшем планируется совершать полеты из Нур-Султана в Москву на ежедневной основе.
Из Шымкента в Москву можно полететь на самолетах SCAT каждую среду, с 20 марта к этому графику добавятся полеты по воскресеньям, а в апреле рейсы будут выполняться трижды в неделю.
Из Актау в Москву SCAT летает по субботам, а с 16 марта добавятся рейсы по средам.
Из Алматы в Москву можно будет отправиться с 15 марта, сообщили в SCAT; сначала рейсы будут выполняться дважды в неделю, затем - ежедневно.
Также в Российскую Федерацию продолжает выполнять рейсы авиакомпания Qazaq Air, которая летает по направлению в города Казань, Омск, Новосибирск и Екатеринбург. Всего выполняется 12 рейсов в неделю.
Как сообщили в аэропорту Алматы, авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит дополнительные частоты до конца зимней навигации по направлению из Алматы и Нур-Султана в Екатеринбург.
На поезде
На этом виде транспорта казахстанцам, как и россиянам, не удастся выехать из одной страны в другую. Дело в том, что с наступлением пандемии коронавируса Казахстан приостановил железнодорожное сообщение с другими странами. Поезда сейчас курсируют только внутри республики.
На автомобиле
Въезд через сухопутные пункты пропуска ограничен и разрешен только для некоторых категорий. Среди них:
- сотрудники дипслужб, международных организаций и представительств, а также члены их семей;
- лица с дипломатическими и служебными визами;
- лица, въезжающие в Россию на похороны;
- лица с видом на жительство в РФ и члены их семей;
- члены семьи граждан Российской Федерации;
- лица, въезжающие в РФ на лечение и сопровождающие их;
- лица, кто едет ухаживать за больными близкими;
- переселенцы по госпрограмме;
- трудовые мигранты;
- лица, въезжающие в РФ для получения образования.
Кто может въехать в Казахстан из России
Въезд в Казахстан тоже ограничен для иностранцев. Исключением являются:
- персонал дипслужбы;
- члены официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, кто направляется в Казахстан по приглашению МИД;
- их сотрудники и члены семей;
- этнические казахи;
- следующие на похороны, для ухода за больными близкими, члены семей граждан Казахстана;
- сотрудники компаний, имеющих социальную значимость;
- члены экипажей воздушных и морских судов, члены поездных и локомотивных бригад, сотрудники авиакомпаний и другие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960270-iz-kazahstana-v-rossiyu-i-obratno-kak-doehat-iz-odnoy-strany-v-druguyu/