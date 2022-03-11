Из Казахстана в Россию и обратно: как доехать из одной страны в другую

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Казахстанцы и россияне столкнулись с проблемой, как добраться из одной страны в другую - авиарейсы из РК и России приостановили несколько компаний, передает NUR.KZ.

На самолете

Так, с 11 марта авиаперевозчик Air Astana приостановил полеты в Россию. Пассажирам, кто уже купил билеты на рейсы, предлагают обращаться по номерам горячей линии:

+7 700 2718951 (09:00-18:00);

+7 700 2718952 (09:00-18:00);

+7 7172 798 213 (09:00-18:00);

+7 7172 798 215 (09:00-18:00).

Тем не менее, в Российскую Федерацию продолжают летать другие авиакомпании Казахстана.

Авиаперевозчик SCAT не только сохранил полеты в соседнее государство, но и увеличил их частоту, а также запускает новые направления. На данный момент авиакомпания выполняет рейсы в Москву из Нур-Султана, Актау и Шымкента, а из Актау - в Махачкалу и Грозный.

Рейс из Нур-Султана в Москву выполняется дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, с 15 марта рейсы из столицы в столицу будут выполняться дополнительно по вторникам, средам и пятницам. В дальнейшем планируется совершать полеты из Нур-Султана в Москву на ежедневной основе.

Из Шымкента в Москву можно полететь на самолетах SCAT каждую среду, с 20 марта к этому графику добавятся полеты по воскресеньям, а в апреле рейсы будут выполняться трижды в неделю.

Из Актау в Москву SCAT летает по субботам, а с 16 марта добавятся рейсы по средам.

Из Алматы в Москву можно будет отправиться с 15 марта, сообщили в SCAT; сначала рейсы будут выполняться дважды в неделю, затем - ежедневно.

Также в Российскую Федерацию продолжает выполнять рейсы авиакомпания Qazaq Air, которая летает по направлению в города Казань, Омск, Новосибирск и Екатеринбург. Всего выполняется 12 рейсов в неделю.

Как сообщили в аэропорту Алматы, авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит дополнительные частоты до конца зимней навигации по направлению из Алматы и Нур-Султана в Екатеринбург.

На поезде

На этом виде транспорта казахстанцам, как и россиянам, не удастся выехать из одной страны в другую. Дело в том, что с наступлением пандемии коронавируса Казахстан приостановил железнодорожное сообщение с другими странами. Поезда сейчас курсируют только внутри республики.

На автомобиле

Въезд через сухопутные пункты пропуска ограничен и разрешен только для некоторых категорий. Среди них:

сотрудники дипслужб, международных организаций и представительств, а также члены их семей;

лица с дипломатическими и служебными визами;

лица, въезжающие в Россию на похороны;

лица с видом на жительство в РФ и члены их семей;

члены семьи граждан Российской Федерации;

лица, въезжающие в РФ на лечение и сопровождающие их;

лица, кто едет ухаживать за больными близкими;

переселенцы по госпрограмме;

трудовые мигранты;

лица, въезжающие в РФ для получения образования.

Кто может въехать в Казахстан из России

Въезд в Казахстан тоже ограничен для иностранцев. Исключением являются:

персонал дипслужбы;

члены официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, кто направляется в Казахстан по приглашению МИД;

их сотрудники и члены семей;

этнические казахи;

следующие на похороны, для ухода за больными близкими, члены семей граждан Казахстана;

сотрудники компаний, имеющих социальную значимость;

члены экипажей воздушных и морских судов, члены поездных и локомотивных бригад, сотрудники авиакомпаний и другие.

Полный список представлен здесь>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960270-iz-kazahstana-v-rossiyu-i-obratno-kak-doehat-iz-odnoy-strany-v-druguyu/