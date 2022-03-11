В SCAT прокомментировали увеличение числа рейсов из Казахстана в Россию

Иллюстративное фото: пресс-служба авиакомпании SCAT

Авиакомпания SCAT не получала данных об изменении страховых условий и увеличивает число рейсов в Россию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью компании Викторию Старожилову.

Авиаперевозчик увеличивает количество рейсов в Российскую Федерацию и запускает новые маршруты в этом направлении. Как пояснили в SCAT, это связано с потребностями населения.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Комитетом гражданской авиации МИИР РК.

На сегодняшний день перевозчик выполняет рейсы в Москву из Нур-Султана, Актау и Шымкента. Помимо этого, из Актау можно полететь в Махачкалу и Грозный.

"Рейс "Нур-Султан – Москва" сейчас выполняется по четвергам и воскресеньям. С 15 марта компания запускает дополнительные частоты из Нур-Султана в столицу России по вторникам, средам и пятницам, с последующим увеличением до ежедневного выполнения. Рейсы "Шымкент – Москва" выполняются на сегодня каждую среду. С 20 марта авиаперевозчик запускает дополнительную частоту по воскресеньям, а в апреле - увеличит количество рейсов до 3 раз в неделю. "Актау – Москва" сегодня выполняются по субботам, с 16 марта SCAT запускает дополнительную частоту – каждую среду", - пояснила Старожилова.

С 15 марта в Москву смогут летать и жители Алматы. Новое направление будет наращиваться с 2 рейсов в неделю до ежедневных перелетов.

"В настоящий момент компания реализует имплементацию новых рейсов в расписание. Билеты поступят в продажу в ближайшие дни и будут доступны на всех онлайн ресурсах и авиакассах вашего города.

Рейсы выполняются по расписанию и добавляются новые частоты и направления. Работа ведется совместно с МИИР РК и КГА РК", - отметила Старожилова.

Также в SCAT отметили, что в компанию не поступало никакой информации об изменении страховых условий, о которых ранее сообщили в Air Astana. Напомним, авиаперевозчик буквально сегодня приостановил все рейсы в Россию.

Позже в Комитете гражданской авиации сообщили, что казахстанская авиакомпания SCAT увеличит количество рейсов в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960246-v-scat-prokommentirovali-uvelichenie-chisla-reysov-v-rossiyu/