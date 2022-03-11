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Авиакомпания Qazaq Air не отменяла рейсы в Россию, сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании пояснили, что Qazaq Air продолжает выполнять рейсы в Российскую Федерацию.

В настоящий момент перевозчик выполняет в Россию 12 рейсов в неделю – в города Казань, Омск, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее о приостановлении всех своих рейсов в Россию сообщила авиакомпания Air Astana.

Тем не менее, для предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией, КГА совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT проработали вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между странами.

Позже в SCAT прокомментировали увеличение числа рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960250-aviakompaniya-qazaq-air-ne-otmenyala-reysy-v-rossiyu/