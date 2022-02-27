В МИД рассказали ​о ситуации с эвакуацией казахстанцев из Украины

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О ситуации по возвращению граждан Казахстана из Украины рассказали в министерстве иностранных дел РК.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан и загранучреждения нашей страны в Украине, Польше, Молдове, Беларуси и России продолжают работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины.

В рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши обеспечен переход границы без виз и ПЦР тестирования для 80 граждан РК, и они размещены в Катовице (Польша) в ожидании эвакуационного рейса", - говорится в официальном Telegram-канале МИД РК.

По данным МИД Казахстана, еще 260 сограждан в сопровождении казахстанских дипломатов находятся на украино-польской границе и ожидают своей очереди на ее пересечение. На месте с украинской и польской сторон границы находятся сотрудники диппредставительств РК, которые работают над решением возникающих вопросов.

"Министерством предпринимаются все необходимые меры для скорейшего выезда сограждан в Польшу и их дальнейшего возвращения в Казахстан", - отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыты "горячие линии" в Посольстве Казахстана в Киеве и в МИД РК, задействованы Почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. Посольство РК в Киеве продолжает работу в усиленном режиме и на сегодня зарегистрировало 631 заявку от лиц, желающих вернуться в Казахстан при содействии дипломатов.

Ожидается, что первый репатриационный рейс будет осуществлен 27 февраля после прибытия основной части граждан Казахстана Катовице.

"В дальнейшем планируется организовать и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с Посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе.

В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине это может быть затруднительным. В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД РК совместно с НПП "Атамекен" проводит необходимую работу по сбору информации о водителях большегрузов – гражданах РК, которые находятся на территории Украины, и прорабатывает возможные пути их выезда с учетом ситуации на местах.

Напомним, ранее сообщалось, казахстанские водители большегрузов, которые в настоящее время находятся в Украине, направили в НПП "Атамекен" данные о своем местонахождении,

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958254-v-mid-rasskazali-o-situatsii-s-evakuatsiey-kazahstantsev-iz-ukrainy/