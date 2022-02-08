Досаев доложил Токаеву, куда направит 2 млрд тенге вместо ремонта Аль-Фараби

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На расширенном заседании правительства аким Алматы доложил Касым-Жомарту Токаеву, как он перераспределил 2 млрд тенге, которые должны были пойти на ремонт проспекта Аль-Фараби, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хотел доложить Вам, как пример, что мною принято решение о перераспределении ранее запланированных 2 млрд тенге на средний ремонт проспекта Аль-Фараби от ВОАД до улицы Саина на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, где сегодня нет или имеется некачественное дорожное полотно", - заявил Досаев.

Напомним, сегодня Токаев заявил, что новому акиму Алматы предстоит вернуть "настоящий алматинский дух". Также президент сообщил, что прилетит в Алматы с рабочей поездкой в марте – с Досаевым они разберут "конфликтные вопросы".

Также Досаев ранее заявил, что ущерб части бизнеса в Алматы, нанесенный в ходе январских событий, планируют возместить до 21 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955058-dosaev-dolozhil-tokaevu-kuda-napravit-2-mlrd-tenge-vmesto-remonta-al-farabi/