Начальные классы вернули на "дистанционку" в Нур-Султане из-за непогоды

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 15 февраля, в столичных школах начальным классам отменили офлайн-занятия из-за непогоды - уроки пройдут в онлайн-режиме. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования Нур-Султана.

"15 февраля 2022 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

О том, в каком формате будут заниматься учащиеся второй смены, как отметили в управлении образования, будет сообщено дополнительно.

Согласно данным портала Gismeteo, сегодня в Нур-Султане метель: скорость ветра достигает 15 м/с. Температура воздуха колеблется в диапазоне 10-14 градусов ниже нуля.

Отметим, что лишь накануне главный санврач столицы подписала новое постановление о возвращении всех школьников к офлайн-формату обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956093-nachalnye-klassy-vernuli-na-distantsionku-v-nur-sultane-iz-za-nepogody/