Глава Минэнерго не смог подтвердить второе место Казахстана по майнингу криптовалют

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Глава Минэнерго на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что Казахстан занимает второе место в мире по майнингу криптовалют после США, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что этот вопрос лучше адресовать Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, так как именно оно курирует деятельность данных предприятий.

"Я не знаю, второе или третье место, для нас сегодня самая главная проблема - это сколько они потребляют гигаватт. Это тот вопрос, который мы должны решать, чтобы узаконить и чтобы было правильное правовое поле, для того, чтобы эти компании функционировали. Сегодня, к сожалению, этого нет. Эта задача, которая стоит за нами.

Я тоже читаю прессу. Да, есть такое мнение, что мы занимаем второе место по майнингу после США. Возможно. Я не знаю, какое количество энергии они потребляют там. Но могу сказать: с учетом того, что мы испытываем уже дефицит электроэнергии, хотя у нас был еще небольшой запас в профиците, но он резко весь растаял, хотя никаких больших предприятий или резкого роста населения в два раза не происходило. Соответственно, скорее всего, это так", - пояснил министр.

При этом он добавил, что к этому часу в стране майнеры официально потребляют примерно 680 мегаватт электроэнергии.

"Я вижу просто потребление, которое на "белых" майнерах. Это может быть одна или 10 компаний, в МЦРИАПе вам ответ предоставят.

Я пока не наблюдал, чтобы кто-то заявки отзывал (после январских событий - прим. ред.), чтобы от этих 680 мегаватт кто-то отказался. Этого не было.

Как и куда они уходят - либо в "тень", либо куда-то уезжают - это мне неизвестно. Это, наверное, нужно разговаривать с моими коллегами из Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - резюмировал спикер.

В ходе того же брифинга глава Минэнерго высказался о росте цен на нефть, строительстве АЭС и деятельности майнеров в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956061-glava-minenergo-ne-smog-podtverdit-vtoroe-mesto-kazahstana-po-mayningu-kriptovalyut/