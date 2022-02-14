Глава Минэнерго высказался о росте цен на нефть

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Глава Минэнерго на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, как рост цен на нефть отразится на экономике Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков напомнил, что сегодня утром была новость о том, что цена на нефть марки Brent достигла 96 долларов за баррель.

"Да, такая новость сегодня была. Что я могу сказать... высокие цены на нефть - это, в принципе, более высокие поступления в бюджет и Нацфонд РК в первую очередь", - отметил он.

Министр сообщил, что в этом году планируется добыть порядка 87,5 млн тонн нефти, из которых лишь 17,9 млн тонн будет направлено на внутреннюю переработку.

"Представляете, какой объем нефти идет на экспорт? И, соответственно, если есть высокие цены на нефть, то есть более высокие поступления, валютная выручка в первую очередь, поступления налогов растут. В этом ничего плохого нет", - добавил спикер.

Из минусов, по его словам, только то, что растут цены на все сопряженные расходные материалы: на трубную продукцию, химические реагенты - то есть на все, что связано с процессом добычи.

"Цены тоже начинают расти, и, к сожалению, когда цена на нефть падает потом, то цены на эти расходные материалы не в такой же динамике падают.

От этого уже страдает экономика нефтедобывающих предприятий. Поэтому, думаю, предел комфортного коридора, допустим, 80 долларов (за баррель - прим. ред.). Выше, конечно, хорошо. Будем наблюдать, как будет происходить ситуация на мировом рынке с нефтью", - резюмировал Акчулаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956014-glava-minenergo-vyskazalsya-o-roste-tsen-na-neft/