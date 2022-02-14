Глава Минэнерго: Вопрос строительства АЭС в Казахстане может занимать до 10 лет

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Министр энергетики РК на брифинге в СЦК объяснил, почему в стране необходимо строительство атомной станции, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что на сегодня электроэнергия, которая вырабатывается ВИЭ (возобновляемые источники энергии) дороже, чем то, что "вырабатывается на наших станциях".

По его словам, с учетом роста потребления и проводимой в стране политики углеродной нейтральности, выход для Казахстана - строительство АЭС.

"Мы не можем сегодня проектировать новые станции на угле. Единственный выход, который в этом периоде остается, - это газ. Но для развития такой генерации потребуется огромное количество газа.

Учитывая, что Казахстан сегодня является лидером по добыче природного урана, у нас есть уже производство по выпуску компонентов ядерного топлива для станций, которые находятся за рубежом, в частности - в Китае.

Мы имеем сырье, мы имеем навыки, имеем частичное производство. То есть, у Казахстана есть все предпосылки, и нам важно и необходимо заниматься вопросами строительства АЭС. Именно станции, которая может быть надежным поставщиком, которая может быть маневренной, опорной, которая в общем укрепит энергосистему Казахстана", - заявил глава Минэнерго.

При этом он добавил, что в ЕС сегодня газ и атомную энергетику приравнивают к "зеленым" технологиям.

"Предполагаем, что, скорее всего, до 2035 года в пределах до 6% генерации можно сделать, в принципе, именно на атомную энергетику, которая даст нам возможность устойчиво снабжать электроэнергией все потребности, которые есть и будут в ближайшей перспективе в стране.

Мы смотрим на то, чтобы развивать атомную энергетику. Опять же, с учетом всех вопросов, связанных с безопасностью, в первую очередь, самих станций.

Будут учитываться место дислокации, сейсмические данные, экология, наличие воды, климатические факторы, наличие потребителей. Весь комплекс вопросов будет проводиться. А то, что АЭС будут необходимы, у энергетиков не вызывает никаких сомнений", - резюмировал спикер.

При этом Акчулаков заверил, что по вопросу строительства АЭС будут проводиться общественные слушания.

Позже министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что "вопрос строительства АЭС достаточно длительный".

"Вопрос АЭС, он достаточно длительный: может занимать до 10 лет. Поэтому в энергобалансе мы его учитываем ближе к 2030 году - считаем, что в это время можно будет использовать эту мощность. Но начинать нужно сегодня, для того чтобы успеть к этому периоду. Современные технологии, конечно, они будут недешевые, но они самые безопасные, то есть это поколение реакторов 3+", - сообщил министр.

Определенное время, по его словам, занимает определение локации под АЭС, так как в этом вопросе должен учитываться комплекс вопросов, касающихся сейсмичности, экологии, наличия воды, утилизации, безопасной эксплуатации.

"Во времена СССР эти вопросы изучались. На сегодня в Сети обсуждают, называют площадку поселка Улькен в Балхаше. Это площадка была в то время определена как наиболее перспективная, с учетом всех тех факторов, которые я предварительно вам озвучил.

Мы этот вопрос сейчас изучаем, проводится свежий сбор данных в целом по всем участкам и территориям, где было бы наиболее безопасно станцию размещать. Как будут закончены работы, мы к этому вопросу еще вернемся", - пообещал Акчулаков.

На прошлой неделе в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о том, что стране "позарез нужна" атомная электроэнергия. Без нее, как отметил глава государства, Казахстан "потеряет экономику".

В конце прошлого года глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, где именно в Казахстане могла бы разместиться атомная электростанция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956023-glava-minenergo-vopros-stroitelstva-aes-v-kazahstane-mozhet-zanimat-do-10-let/