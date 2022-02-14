"Мы их не приглашали": глава Минэнерго о деятельности майнеров в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК высказался о деятельности майнеров в стране и дефиците электроэнергии, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ в обращении к министру отметили, мол, все знали, что появление майнеров в Казахстане приведет к дефициту электроэнергии.

"Почему тогда мы их привлекали, приглашали?" - поинтересовались журналисты.

В ответ глава Минэнерго заявил, что его ведомство не приглашало майнеров.

"Мы не приглашали майнеров в страну, тем более, если бы мы знали заранее, что это может привести к дефициту электроэнергии, тем более бы мы их не пригласили бы, так как наша основная задача - обеспечить бесперебойную доставку (электроэнергии - прим. ред.) и надежность системы", - отметил он.

В настоящее время в целях недопущения серьезных последствий, сопряженных с ограничением среди населения, системным оператором на ежедневной основе предпринимаются все необходимые меры.

Министерством энергетики были внесены поправки в некоторые нормативные правовые акты в области электроэнергетики.

Также на официальном сайте Минэнерго отмечается, что 8 февраля в ходе расширенного заседания правительства Токаев поручил принять меры по выявлению и проведению проверок в отношении незаконно действующих субъектов цифрового майнинга.

По этой причине сейчас государственные и правоохранительные органы начали "зачистку" рынка электроэнергии от "теневых" субъектов цифрового майнинга.

Напомним, что ранее сегодня Болат Акчулаков высказался о росте цен на нефть, а также прокомментировал строительство АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956043-my-ih-ne-priglashali-glava-minenergo-o-deyatelnosti-maynerov-v-kazahstane/