Болат Назарбаев перечислил в фонд "Народу Казахстана" 1 млрд тенге

Болат Назарбаев. Фото: saliqaly.kz

Болат Назарбаев, основатель благотворительной организации "Салиқалы Ұрпақ", перечислил средства в фонд "Народу Казахстана". Его имя присутствует в списке доноров на официальном сайте фонда.

В списке, представленном на сайте, Болат Назарбаев числится вторым по объему пожертвований: он перечислил в фонд 1 млрд тенге.

С полным перечнем доноров можно ознакомиться здесь.

Список доноров "Қазақстан халқына" (неполный). Скриншот NUR.KZ: qazaqstanhalqyna.kz

"Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") – общественный социальный фонд, созданный по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. На онлайн-заседании мажилиса от 11 января президент отмечал, что фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, соцподдержки.

15 января стало известно, что фонд возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев. В начале февраля фонд опубликовал список своих доноров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955589-bolat-nazarbaev-perechislil-v-fond-narodu-kazahstana-1-mlrd-tenge/