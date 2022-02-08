"Слабел на глазах": мальчик, лечить которого поручил Токаев, попал в больницу в Турции

Ансар Нуржанов. Фото: instagram.com/asselya1248

Карагандинец Ансар Нуржанов, страдающий мышечной дистрофией Дюшенна, попал в больницу c острым аппендицитом во время реабилитации в Турции. Его прооперировали и выявили в крови инфекции. Мама подростка не знает, как оплатить лечение, передает корреспондент NUR.KZ.

Асель Нуржанова вывезла сына в Турцию перед Новым годом. Женщина хотела, чтобы сын окреп на морском курорте в Аланье. Однако неожиданно у мальчика случился приступ аппендицита. Его экстренно госпитализировали в клинику, где прооперировали.

"Ансар с каждым днем угасал дома. Болезнь его съедает, он сильно похудел, слабел на глазах. Поэтому я решила повезти его в Турцию, чтобы он мог там купаться каждый день в море. Плавание помогает ему. Он так радовался теплу, солнцу.

Мы там провели его день рождения, встретили Новый год. Но неожиданно ему стало плохо. В клинике сказали, что это аппендицит. После операции у нас выявили инфекции. Поэтому мы до сих пор лечимся. Я боюсь, что не смогу оплатить счет.

Сейчас уже насчитали около 300 тысяч тенге, но он может быть и больше. Я не предусмотрела такие расходы. К тому же нам сказали, что даже после выписки нельзя транспортировать Ансара. Придется остаться здесь еще на какое-то время", - рассказала мама мальчика Асель Нуржанова.

Также женщина добавила, что хочет повезти сына на лечение в США.

"Президент поручил Министерству здравоохранения лечить Ансара и помочь ему. Но нам так и не помогли, никакого лечения ему не оказано. Нам только выдали препарат "Аталурен", который мы просили несколько лет. И все.

Все эти годы я в одиночку борюсь за здоровье сына. Мне даже пришлось продать квартиру и купить поменьше. Также нам помогают казахстанцы, которые перечисляют для Ансара иногда деньги.

Я бы хотела лечить его в Америке. Я отправляла им наши выписки, они готовы нас принять, обследовать и лечить. Но на это нужно 200 тысяч долларов. Нам придется там жить, так как лечение длительное. Поэтому я обращаюсь к нашему правительству, президенту, фонду "Қазақстан халқына". Помогите спасти Ансара", - добавила Асель.

Реквизиты, куда можно перечислить деньги для лечения, казахстанка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, история Ансара Нуржанова растрогала казахстанцев после того, как он написал открытое письмо знаменитому футболисту Роналду. Мальчик просил помочь ему купить дорогостоящий препарат.

После публикации на ситуацию обратил внимание глава государства. Он поручил оказать помощь семье. Тогда Ансару все-таки выписали дорогостоящее лекарство.

Позже его мама рассказала, что выставила квартиру на продажу, чтобы купить подъемник для сына и отложить немного денег на его реабилитацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955092-slabel-na-glazah-malchik-lechit-kotorogo-poruchil-tokaev-popal-v-bolnitsu-v-turtsii/