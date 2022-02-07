Фейковые аккаунты Имангали Тасмагамбетова появились в Сети

Имангали Тасмагамбетов. Фото: esam-ecoles.com

В нескольких соцсетях появились страницы, подписанные именем бывшего посла Казахстана в России, а также экс-акима Алматы и Нур-Султана Имангали Тасмагамбетова.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, один такой фейковый аккаунт собрал уже около 46 тыс. подписчиков. Также известны еще как минимум три страницы, авторы которых выдают себя за Тасмагамбетова.

В итоге в разговоре с экспертами портала Имангали Нургалиевич лично опроверг свою причастность к этим аккаунтам.

"Уважаемые друзья!

В социальных сетях от моего имени появились фейк-аккаунты и фейк-страницы, на которых выкладываются материалы провокационного характера.

Безусловно, это не только затрагивает мою репутацию, но и показывает уязвимость и безопасность каждого человека в интернет-пространстве.

Хочу заявить, что у меня в социальных сетях нет никаких страниц. Призываю не поддаваться на всякого рода провокации и не способствовать распространению ложной информации.

С уважением, Имангали Тасмагамбетов", - сказано в сообщении экс-посла.

Напомним, что ранее сообщалось о появлении фейковых аккаунтов экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, нынешнего главы южной столицы Ерболата Досаева, а также начальника алматинской полиции Каната Таймерденова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954930-feykovye-akkaunty-imangali-tasmagambetova-poyavilis-v-seti/