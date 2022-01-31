Фейковые аккаунты нового акима Алматы появились в Сети

Ерболат Досаев. Фото: primeminister.kz

В администрации города Алматы высказались о появлении в Интернете аккаунтов с именем нового акима южной столицы Ерболата Досаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в акимате, все данные профайлы являются фейковыми и не имеют отношения к Ерболату Досаеву.

"В этой связи просим доверять только официальным источникам информации", - попросили в администрации.

Напомним, что ранее сообщалось о появлении фейковых аккаунтов экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и главы алматинской полиции Каната Таймерденова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953912-feykovye-akkaunty-novogo-akima-almaty-poyavilis-v-seti/