Фейковые аккаунты Сагинтаева появились в соцсетях

Бакытжан Сагинтаев. Фото: primeminister.kz

В акимате города Алматы предупредили о том, что в соцсетях неизвестные лица завели фейковые аккаунты на имя градоначальника Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В администрации города указали список официальных страниц Сагинтаева в соцсетях:

Подчеркивается, что только эти три страницы являются официальными, других у градоначальника нет. Поэтому алматинцев попросили использовать информацию только с официальных аккаунтов.

Напомним, что ранее в Сети также появились фейковые аккаунты главы ДП города Алматы Каната Таймерденова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952154-feykovye-akkaunty-sagintaeva-poyavilis-v-sotssetyah/