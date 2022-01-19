Фейковый аккаунт главы полиции Алматы появился в Instagram

Канат Таймерденов. Фото: ДП Алматы

В Instagram появился фейковый аккаунт начальника Департамента полиции Алматы Каната Таймерденова. Об этом сообщил сам Таймерденов на своей Facebook-странице.

Как написал Таймерденов, неизвестные лица от его имени открыли страницу в Instagram.

"Официально информирую, что лишь в Facebook имею служебную страничку, посредством которой наладил коммуникации с гражданами.

Пользователей социальной сетей прошу соблюдать меры информационной безопасности", - написал глава алматинской полиции.

Отметим, что это не первый случай, когда в социальных сетях появляются фейковые аккаунты госслужащих. Так, летом 2020 года мошенники создали фейковый аккаунт главы государства и проводили от его имени конкурсы. В январе прошлого года неизвестные открыли фейковую страницу в Instagram от имени тогда еще депутата мажилиса Бекболата Тлеухана и обещали пользователям деньги за подписку и лайки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951826-feykovyy-akkaunt-glavy-politsii-almaty-poyavilsya-v-instagram/