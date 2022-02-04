Три тысячи камер видеонаблюдения установят в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава управления информатизации и связи ДП города Алматы Ольга Агафонова сообщила о намерении полиции установить еще три тысячи камер видеонаблюдения в городе, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В полиции напомнили, что во время беспорядков в городе были выведены из строя 75 комплексов "Сергек" - 304 видеокамеры.

Кроме того, погромщики повредили центральный узел связи, антенну и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК.

Также по проекту “Системы видеомониторинга” (1103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС) в ходе беспорядков были выведены из строя 283 камеры, шкафы и распределительное оборудование.

Тем не менее, подчеркивается, что все поврежденные камеры и оборудование уже восстановлены.

По словам Ольги Агафоновой, в перспективе полиция намерена установить в городе три тысячи новых камер видеонаблюдения.

"Важным проектом по организации мер безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга.

Если раньше через ЦОУ ДП в основном отслеживался только статус по безопасности на дорогах, то с 2020 года Центр стал погружаться в статус передвижений в местах массового скопления граждан, дворовых и прилегающих к дворовым территориям, опорных пунктов полиции.

В ближайшие 2 года планируем интегрировать камеры с ТРЦ и других объектов частной собственности, чтобы видеть всю ситуацию в городе", – сообщила Агафонова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954608-tri-tysyachi-kamer-videonablyudeniya-ustanovyat-v-almaty/