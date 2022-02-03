Министр энергетики о строительстве АЭС: Мы не можем расширять генерацию на угле

Иллюстративное фото: pixabay.com

На онлайн-брифинге в СЦК министра энергетики спросили, как на сегодня обстоят дела с решением о строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Строительство АЭС - вопрос очень тонкий, поэтому здесь никаких пока решений нет - будем мы строить или нет", - заявил министр Болат Акчулаков.

Он добавил, что в рамках зеленой политики на повестке дня стоит вопрос ограничения использования угля.

«Мы не можем расширять генерацию на угле, потому что экологически он не такой чистый. По газу – он, как переходное более чистое топливо для использования на генерацию. (…)

Поэтому мы смотрим разные варианты, АЭС – лишь одна из опций, которые могут рассматриваться. Но это вопрос этот очень тонкий, он требует очень тонкого максимального изучения, с привлечением общественности.

Пока явных решений по строительству станции на каком-то участке в Казахстане нет", - сказал глава Минэнерго.

Напомним, ранее глава фонда "Самрук-Казына" назвал возможное место строительства АЭС в Казахстане.

В начале сентября президент дал правительству год для того чтобы понять, появится ли в Казахстане атомная энергетика. Уже в ноябре во время встречи с представителями финансового сектора Токаев отметил, что Казахстан уже проявляет первые признаки энергодефицита, и подчеркнул, что ему, возможно, все же придется принять решение о строительстве АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954433-ministr-energetiki-o-stroitelstve-aes-my-ne-mozhem-rasshiryat-generatsiyu-na-ugle/