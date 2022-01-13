Комендатура ответила на слухи о "пыточной" для участников беспорядков в Атырау

Атырау. Фото: azh.kz

В соцсетях распространяется сообщение о том, что из спортзала "Динамо" в Атырау "сделали пыточную" для участников митингов. Однако эти слухи опровергли в комендатуре региона, передает Stopfake.kz.

В сообщениях в соцсетях отмечалось, что якобы в числе тех, кого пытают сотрудники правоохранительных органов, блогеры, гражданские активисты и простые жители.

"Комендатура Атырауской области сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях об избиениях граждан, участвовавших в массовых беспорядках, в спорткомплексе "Динамо" является недействительной. В случае потери близких или родственников просим обращаться к оператору 102", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции Атырауской области также напомнили о том, что статьей 274 УК РК предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Ранее сообщалось, что предполагаемых мародеров с парфюмом и косметикой сняли с поезда в Атырау. Также в ходе обысков домов задержанных за участие в беспорядках были обнаружены оружие и бронежилеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950982-sluhi-o-pytochnoy-dlya-uchastnikov-besporyadkov-v-atyrau-prokommentirovali-v-komendature/