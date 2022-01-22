Жамишев ответил на слухи о повышении цен из-за фонда "Қазақстан халқына"

Болат Жамишев. Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев на брифинге в СЦК ответил на слухи о том, что перечисления предпринимателей в фонд могут повлиять на рост цен на товары и услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я видел в сообщениях, что некоторыми людьми это воспринимается как дополнительный налог на бизнес.

Хотел бы сказать, это не налог, а добровольное перечисление предприятий. Сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий.

В соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, все эти деньги направляются на благотворительность. Я полагаю, что в рамках этих налоговых льгот и будут осуществляться перечисления.

Поэтому никаким образом эти перечисления не отразятся на ценах. Многие бизнесмены занимаются благотворительной деятельностью", - ответил Болат Жамишев.

Напомним, ранее он рассказал, какой суммой, предположительно, будет располагать фонд, призванный оказывать помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952476-zhamishev-otvetil-na-sluhi-o-povyshenii-tsen-iz-za-fonda-qazaqstan-halqyna/