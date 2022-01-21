Светошумовую гранату, щит и боеприпасы нашли на обочине Кульджинского тракта

Фото: ДП Алматинской области

На Кульджинском тракте нашли боеприпасы, гранату и полицейский щит, похищенные во время беспорядков в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

19 января 25-летний житель Енбекшиказахского района принес в полицию светошумовую гранату, большое количество патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм, а также противоударный полицейский щит.

Молодой человек пояснил, что боеприпасы и спецсредства были разбросаны на Кульджинском тракте.

Фото: ДП Алматинской области

"Парень рассказал, что возвращался домой из Алматы. На обочине дороги увидел брошенный полицейский щит. Остановился и обнаружил также гранату и патроны.

Собрал все и решил передать в Шелекский отдел полиции. С учетом добровольной сдачи боеприпасов он освобожден от ответственности. Более того, принято решение о поощрении его грамотой", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Стражи порядка призывают граждан сдавать в правоохранительные органы незаконно хранящееся или найденное оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что на разрушенной заправке в Алматинской области нашли оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952399-svetoshumovuyu-granatu-schit-i-boepripasy-nashli-na-obochine-kuldzhinskogo-trakta/