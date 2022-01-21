Токаев – бизнесменам: Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные

Фото: akorda.kz

Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями крупного отечественного бизнеса. В своем выступлении глава государства отметил необходимость обсудить сложившуюся ситуацию в стране и наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Как сказал президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.

"Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные и справедливые", – считает Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности, что может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.

"Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять", – убежден президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены следующие ключевые принципы:

честная конкуренция;

прозрачность принимаемых решений;

предсказуемость государственной политики;

налоговая честность бизнеса;

социальная ответственность предпринимателей.

Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.

"Хочу еще раз подчеркнуть – реформа, о которой идет речь, не преследует цель "отнять и перераспределить". Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу Нового экономического курса страны.

Первое, по его мнению, это неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.

"Важнейший вопрос – обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры – специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", – подчеркнул глава государства.

Вторая составляющая Нового экономического курса – инвестиционный климат. Президент вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к бизнесменам с призывом вкладывать капитал в свою страну.

"Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим – там" уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям – стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Третий принцип, названный в речи президента, – честная конкуренция.

"Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин – «откупщики». Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю Правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", – заявил Глава государства.

Кроме того, в выступлении было сказано о необходимости навести порядок с налогами и отчетностью крупных предприятий.

"Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути». У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю Премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами", – потребовал президент.

Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20 % ВВП.

"Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50 % ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина – 40 % ВВП, Россия – 35,4 %, Кыргызстан – 31 %. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы – 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов", – сообщил глава государства.

Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.

"Нам нужна новая налоговая политика. Политика без "подводных камней" и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", – полагает глава государства.

Важнейшей темой, к которой вновь обратился Касым-Жомарт Токаев, стало реформирование закупок.

"Государственные закупки – огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет целевое значение", – заявил президент.

Шестая задача, которую поставил глава государства – снижение участия государства в экономике.

"Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в выступлении было уделено перспективам реформирования фонда "Самрук-Казына".

"Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение «политически значимых людей», неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание – этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие, и вместе с ним – и сам фонд", – сказал президент.

Седьмым элементом Нового экономического курса должно стать снижение административных барьеров.

"Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности", – сообщил глава государства.

Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.

"Мы строим "слышащее государство" и наша встреча – это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках", – отметил президент.

Глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей при Правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.

Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда "Қазақстан Халқына" и перечислили средства.

"Еще раз подчеркну – это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный Правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов", – резюмировал президент.

В ходе встречи также выступили премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Ерболат Досаев, совладелец компании Eurasian Resources Group Александр Машкевич, председатель совета директоров АО "Фридом Финанс" Тимур Турлов, учредитель группы компаний "Алтын Қыран" Исламбек Салжанов и другие участники мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952387-tokaev-biznesmenam-nado-opredelit-novye-pravila-igry-bolee-chestnye-prozrachnye/