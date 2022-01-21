Qatar Airways и Air Arabia возобновили полеты в Казахстан

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Две иностранные авиакомпании возобновили полеты в Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Как указано в сообщении, с 21 января катарская авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты по направлению "Доха – Алматы – Доха" с частотой 2 рейса в неделю.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне модели Airbus А-320.

Вместе с тем, авиакомпания из ОАЭ Air Arabia также снова летает в РК с сегодняшнего дня. Полеты выполняются по направлению "Шарджа – Алматы – Шарджа" с частотой 3 рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Пассажиров будут перевозить на самолетах моделей Airbus А-320 и А-321.

Подчеркивается, что все рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Напомним, что аэропорт Алматы вновь работает в штатном режиме с 19 января. Кроме того, накануне сообщалось, что застрявших за рубежом казахстанцев вернут домой позже, чем планировалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952384-qatar-airways-i-air-arabia-vozobnovili-polety-v-kazahstan/