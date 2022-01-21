Похитившие деньги и имущество в аэропорту Алматы мужчины задержаны в Шымкенте

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте задержаны двое мужчин, похитившие имущество в аэропорту Алматы во время массовых беспорядков. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев, сотрудниками проводится усиленная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на объектах авиа- и железнодорожного транспорта Казахстана.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18 января в Шымкенте транспортные полицейские задержали двоих мужчин, которые во время захвата аэропорта Алматы похитили товарно-материальные ценности, денежные средства, продовольствие, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе.

При досмотре у подозреваемых были изъяты вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража). Мужчины взяты под стражу.

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января. Позже в ходе спецоперации его освободили.

Ранее сотрудники воздушной гавани рассказали, как они пережили страшные события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952377-pohitivshie-dengi-i-imuschestvo-v-aeroportu-almaty-muzhchiny-zaderzhany-v-shymkente/