Метрополитен Алматы возобновил свою работу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава управления городской мобильности Алматы Гани Мырзаханов на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города озвучил новый график работы общественного транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Мырзаханов, на сегодня в городе запущен 151 маршрут, на линию вышло 1600 подвижных единиц и составов, в том числе троллейбусы и пригородные маршруты.

"Режим работы городских маршрутов определен с 08:00 до 21:00, пригородных маршрутов - с 09:00 до 21:00. Сегодня возобновлена работа метро - режим работы определен с 07:00 до 21:00", - добавил он.

По его данным, в ходе беспорядков было повреждено 28 автобусов. На сегодня отремонтировано 16 единиц, остальные будут ремонтировать по мере поступления запчастей.

"Аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме - с 15 января возобновлены междугородние перевозки в Алматинскую, Жамбылскую и Туркестанскую области, которые курсируют в дневное время. Это связано с комендантским часом", - резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951464-stalo-izvestno-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-almaty/