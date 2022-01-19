"Били арматурой, брусчаткой": выжившие во время беспорядков в Алматы военные (видео)

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Военнослужащие, пострадавшие от рук террористов во время беспорядков в Алматы, рассказали, что происходило на улицах города в те страшные дни.

С пострадавшими военными поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

В руки бандитов сержант Национальной гвардии Диас Сапаралы попал во время несения службы.

Как вспоминает Диас, нападавшие сначала забрасывали военных камнями, а после - избивали дубинками, монтировками и всем, что попадалось под руку.

"В какой-то момент я потерял сознание. Дальше меня отвезли в часть, в лазарет. Наложили гипс. У меня сломан локтевой сустав. По всему телу - на спине, на плечах - были сильные гематомы. Первое время лицо было опухшее, так как удары наносили и по лицу", - рассказывает гвардеец.

Восстанавливается после нападения террористов и военнослужащий Арнур Заруханов. Во второй день беспорядков молодой человек вместе с сослуживцами держал оборону на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова. В этот момент его ранили, а затем боевики сломали ключицу и левую лопатку.

"Брусчаткой били, арматурой били. Ударили голову. Не знаю, чем. Потом уже сознание потерял. Уже дальше не знаю, что было. Люди агрессивные были, слишком агрессивные. Мародерство, беспорядки - все было", - поделился Арнур.

Согласно официальным данным, после беспорядков в Алматы в больницы попало свыше тысячи человек, двести из них - военнослужащие Национальной гвардии.

"В основном к нам поступали с травмами головы. Также госпитализировали с переломами рук и ног, с вывихами рук. Были и огнестрельные ранения", - сообщил глава медицинской службы воинской части 7552 Нацгвардии Марат Айтбаев.

Под пули бандитов попали не только силовики, но и десятки мирных жителей.

По мнению политолога, гражданских лиц боевики убивали для того, чтобы посеять страх среди населения.

"И особенно - чем больше, чем случайнее убийства…. Мы прекрасно знаем историю, когда семья вышла за продуктами и лишилась ребенка. Ну, вот, это прямое следствие того, что открывали огонь на поражение и уже было плевать, по кому стрелять. Гражданские жертвы - это всегда тоже акт устрашения. Любой террористический акт несет с собой цель посеять страх и потом этим страхом пользуются в других каких-то целях. Как в данном случае, скорее всего, захват власти", - поделился своим мнением политический обозреватель Никита Шаталов.

Между тем с полуночи 19 января в Алматы и во всем Казахстане завершился режим ЧП, но в южной столице и Алматинской области по-прежнему сохраняется "красный" уровень террористической угрозы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Алматы погибли 160 человек, 11 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951815-bili-armaturoy-bruschatkoy-vyzhivshie-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-voennye-video/