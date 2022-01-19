"Страшные дни стали уже историей": Арман Давлетяров о развитии и процветании страны

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Продюсер Арман Давлетяров прокомментировал произошедшие недавно беспорядки в Казахстане. Он пожелал, чтобы виновные в гибели людей понесли наказание, а также высказался о будущем развитии и процветании страны, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Арман Илюбаевич отметил, что минувшие дни должны стать уроком для общества.

"Страшные дни начала года стали уже историей. Той, что должна дать уроки всему обществу, подошедшему как никогда близко к большой трагедии братоубийственного противостояния. Пусть те, кто виновен в гибели людей, понесут заслуженное наказание. Выражаю слова соболезнования и поддержки всем, кто потерял родных и близких, пострадал в этих событиях", - написал Давлетяров.

Он также затронул тему того, что должны делать казахстанцы для будущего.

"А мы все должны стать участниками процесса созидания во благо развития и процветания Казахстана. Считаю, что президент республики Касым-Жомарт Токаев и его команда способны сплотить народ для новых свершений и достижений, благополучия и справедливости! Великая степь - наследие великих! Пусть тепло сердец всех казахстанцев согревает и оберегает нашу Родину от бед!" - пожелал медиаменеджер.

Ранее Давлетяров в числе других звезд призвал жителей Казахстана к благоразумию и сохранению мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951810-strashnye-dni-stali-uzhe-istoriey-arman-davletyarov-o-razvitii-i-protsvetanii-strany/