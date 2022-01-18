МВД обратилось к казахстанцам с просьбой сдать незаконно хранящееся оружие

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В министерстве внутренних дел призвали казахстанцев добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

В МВД напомнили, что в ходе массовых беспорядков в стране из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступники похитили огнестрельное оружии и боеприпасы.

"Похищенное оружие и боеприпасы могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. Обращаем внимание, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (ст.287 УК – до 5 лет лишения свободы) и административная (ст.482 КоАП РК – штраф 25 МРП) ответственность", - говорится в сообщении.

При этом, в МВД отметили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.

"В этой связи призываем граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства. В целях предотвращения несчастных случаев и получения травм, просим не производить каких либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112", – обратились в МВД.

Напомним, накануне алматинские полицейские также обратились к горожанам с просьбой добровольно сдать оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951806-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-s-prosboy-sdat-nezakonno-hranyascheesya-oruzhie/