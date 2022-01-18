Беспорядки в Казахстане: правительство утвердило механизм возмещения ущерба МСБ

Последствия беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел очередное заседание Правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Согласно данным правительства, в результате беспорядков в 8 регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий.

"Начато восстановление 44 административных объектов, работы по 12 коммерческим объектам в городах Шымкент и Алматы завершены", - отмечается в сообщении.

На заседании Комиссии был утвержден механизм возмещения ущерба представителям МСБ из средств резерва правительства. Согласно механизму, ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться на основании подтвержденной сметной документации.

"При этом объем возмещения по утраченным товарно-материальным ценностям будет определяться региональными комиссиями совместно с НПП "Атамекен", исходя из представленных подтверждающих фискальных документов", - говорится в сообщении правительства.

Скляр дал поручение об ускорении работ по восстановлению и завершению обследования пострадавших объектов, а также по информированию населения о принимаемых мерах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951800-besporyadki-v-kazahstane-pravitelstvo-utverdilo-mehanizm-vozmescheniya-uscherba-msb/