Казахстанка с тремя детьми возмутилась переходом школьников на "удаленку"

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Читательница NUR.KZ прислала в редакцию письмо, в котором заявила, что переход на дистанционное обучение стал проблемой как для нее самой, так и для ее детей.

"Январские события отразились на психологическом состоянии каждого казахстанца. Жизнь разделилась на "до" и "после", - написала казахстанка.

Она отметила, что во время одного из последних выступлений президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание качеству образования.

"Уверена, все родители школьников радовались будущим изменениям в системе образования. Не успела наша радость утихнуть, как объявили про дистанционное образование на 3 четверть 2022 года", - указала автор сообщения.

Она рассказала, что в ее семье 3 детей, из которых двое - учащиеся начальных классов, а третий ходит в государственный детский сад.

"Все оказались в весьма затруднительном положении. Садики в режим ЧП не восстановили свою работу, на работе ни одного из супругов не отпускают на онлайн, при этом необходимо организовать учебу для самостоятельного обучения детей 2-4 классов", - пожаловалась казахстанка.

Также она сослалась на данные из СМИ, согласно которым в школах учащиеся 1 и 2 классов будут обучаться в штатном режиме, однако государственные школы, как утверждает казахстанка, данной информации не подтверждают.

"Весь 2020-2021 учебный год первоклассники проучились дистанционно. Конечно, это отразилось на уровне знаний. Если предположить, что и второй класс будет дистанционным, какой фундамент будет заложен данному поколению казахстанцев?

Как организовать процесс обучения при отсутствии взрослых дома? Как при таких условиях можно говорить о качественном образовании? Такие и многие похожие вопросы задают себе тысячи казахстанских семей.

Почему чиновники, которые выпускают постановления, не продумывают, как казахстанцы должны выполнять все выпущенные условия при вышеописанных ограничениях", - задалась вопросом казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951741-kazahstanka-s-tremya-detmi-vozmutilas-perehodom-shkolnikov-na-udalenku/