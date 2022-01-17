Как будут учиться казахстанские школьники и студенты во втором полугодии

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В школах Казахстана стартовала третья четверть, однако из-за роста заболеваемости КВИ многие учащиеся будут учиться в онлайн-формате. Об этом на брифинге в СЦК сообщила глава Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульмира Каримова сообщила, что сегодня началась третья четверть, которая продлится до 18 марта включительно.

"Обучение будет проводиться в разных форматах. В Алматы, Шымкенте и Нур-Султане обучение будет проводиться в дистанционном формате.

На сегодняшний день завершается раздача технических средств. В остальных городах, где количество обучающихся в школах более 600 учеников, обучение так же будет проводиться в дистанционном формате.

Кроме того, в этих школах учащиеся 1 и 2 классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая их возрастные особенности.

Мы все понимаем, что учащиеся 6-7 лет первых и вторых классов не настолько самостоятельные, что могут включать компьютер, платформу самостоятельно, чтобы качественно получить образование, которое непосредственно будет вестись", - пояснила она.

Между тем, по ее данным, принято решение, что учащиеся 3-х-5-х классов будут заниматься в дежурных группах. Учащиеся оставшихся классов будут проходить обучение в дистанционном формате.

"Для тех школ, где контингент менее 600 учащихся, обучение пройдет в штатном режиме. Для всех сельских школ обучение пройдет в штатном режиме.

Почему принята норма 600 человек. У нас в прошлом году уже был такой опыт, когда учащиеся до 300 человек в школах занимались в штатном режиме.

В принципе работа прошла успешно, очагов не было. Поэтому учитывается контингент обучающихся, проектная мощность школы, наличие кабинетов, больших и широких коридоров", - пояснила Каримова.

При это, как позднее уточнили в МОН, в трех городах (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) учебная четверть стартовала дистанционно. Но это не означает, что школьники будут обучаться в онлайн режиме всю третью четверть. В случае улучшения эпидситуации, санврачами может быть принято решение о переводе на офлайн-обучение.

В свою очередь, директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев сообщил, что весенний семестр в вузах начнется с 24 января.

"Вузы могут использовать каскадный метод, то есть для минимизации скопления студентов начало обучения может быть организовано в поэтапном режиме в период с 24 января по 6 февраля в зависимости от курса обучения/направлений подготовки.

К примеру, если обучение для студентов 1 курса начнется с 24 января, то 2 курса – с 31 января, а для 3-4 курсов с 7 февраля", - заявил он.

Тойбаев также отметил, что обучение в весеннем семестре будет в традиционном/смешанном формате, то есть лекции будут проводиться онлайн, а практические и семинарские, а также лабораторные занятия – офлайн. Практика обучающихся также будет проводиться на базе практик в офлайн-режиме.

Напомним, что на фоне беспорядков в стране 6 января в МОН объявляли о продлении зимних каникул для школьников до 17 января.

Кроме того, несколько дней назад стало известно о переводе учащихся Нур-Султана и Алматы на "дистанционку" из-за ухудшения эпидситуации с КВИ. В обоих городах школьники должны были учиться удаленно до 31 января, а студенты - до 6 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951514-kak-budut-uchitsya-kazahstanskie-shkolniki-i-studenty-vo-vtorom-polugodii/